وزيرة الثقافة: أعتز بمشاركتي في فيلم القرار.. و«30 يونيو» بعثت الروح لمصر

عبرت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن اعتزازها بالمشاركة في الفيلم الوثائقي «القرار.. قرار شعب»، للمخرج مروان حامد، الذي يتناول ثورة 30 يونيو، خاصة أن الشرارة الأولى للثورة خرجت من الثقافة، وتحديدا دار الأوبرا المصرية، التي جابهت فكر الإخوان المتطرف، وكانت مهدا للثورة.

وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ«الوطن»: «تم التصوير معي في دار الأوبرا التي شهدت الانطلاقة الأولى لرفض المصريين للإخوان»، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو هي «بعث» لروح مصر، وأعادت مصر بعد 7 سنوات من العمل والجهد للرئيس السيسي إلى ريادتها، وعادت مصر لتتصدر المشهد الدولي المستحق الآن، لافتة إلى أنه «ستدرك الأجيال المقبلة القيمة العظيمة لهذه الثورة».

فيلم القرار

ويعكس فيلم «القرار.. قرار شعب» الوثائقي، الذي بثته عددا من المحطات التليفزيونية، الإرادة الشعبية للمصريين، وأشرف المخرج محمد السعدي عليه، وأخرجه مروان حامد، وظهر فيه الفنان أسر ياسين، كمحاور للضيوف كافة في الفيلم، وأبرزهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الدكتورة، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وسامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين السابق، والإعلامي والصحفي أحمد فايق، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وآخرين.

وبدأ الفيلم بخطاب الرئيس المعزول، خلال انتظاره لنتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها على منافسه أحمد شفيق، ثم محاولات الجماعة المحظورة في فرض السيطرة على مختلف الوظائف والمؤسسات التعليمية والسياسية، منها مجلس النواب، ونشر العنف في مختلف ميادين مصر، وتفجير الكنائس، وإطلاق صراح قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الإرهابي «طارق الزمر»، وحضوره بجانب المعزول مرسي في احتفالية 30 يونيو.