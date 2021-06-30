معلومات عن «الكتابين» هدية وزيرة الثقافة لرئيس الحكومة بمعرض الكتاب

أهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة كتابين إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، وهما موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن وقصة «قنال لا تعرف المحال» من تأليف سماح أبو بكر عزت ورسوم سالي سمير، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب.

«موسوعة مصر القديمة» هي موسوعة تاريخية ضخمة من تأليف عالم الآثار المصري الرائد الدكتور سليم حسن «1893_ 1961»، وأعادت الهيئة العامة للكتاب طباعة الموسوعة التي تعتبر الموسوعة الوحيدة المتكاملة في التاريخ المصري القديم التي وضعها وألفها عالم واحد بمفرده.

وتناول المؤلف فيها شرحاً دقيقاً وتحليلاً مستفيضاً عن مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي، و ذلك في 16 عشر جزءاً أضيف لها في طبعة مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع عام 2000 جزئين إضافيين هما كتاب الأدب المصري القديم ليصبح عدد مجلدات الموسوعة 18 مجلداً.

أما كتاب «قنال لا تعرف المحال» فهو من تأليف الكاتبة سماح أبوبكر عزت، و موجه للأطفال، حيث عبرت «عزت» عن سعادتها بإهداء وزيرة الثقافة الكتاب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال افتتاح معرض الكتاب اليوم.

وقالت الكاتبة سماح أبوبكر عزت لـ«الوطن»: «أن الكتاب يحكي أحداث السفينة الجانحة في قناة السويس «إيفرجين» بشكل مبسط يناسب الأطفال، من خلال علاقة الطفل بجده ومناقشتهما لأزمة السفينة الجانحة في قناة السويس في مارس الماضي».

وتابعت: «القصة تقدم المعلومات التاريخية والهندسية للأطفال على لسان الجد بشكل مبسط، فهي قصة معلوماتية وإنسانية وتاريخية، تربط فيها حكاية «يوم الامتحان» التي وقعت في يوليو 1956 أيام الرئيس عبدالناصر، وانسحاب المرشدين الأجانب من القنال ٱنذاك بغرض إحراج مصر بعد تأميم قناة السويس، إلا أن المرشدين المصريين تمكنوا من إدارة الملاحة على أكمل وجه، وكذلك إشارة لعبور 6 أكتوبر 1973، ليعلم الأطفال أن كل التحديات التي مرت بها قناة السويس وتغلب عليها المصريون».