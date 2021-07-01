نسرين أسامة أنور عكاشة: مشاركتي في «القرار» واجب وشرف

عبرت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم الوثائقي «القرار.. قرار شعب»، الذي عُرض قبل قليل على عدد من المحطات التليفزيونية، ويتناول الأحداث التي مرت بها مصر، وأدت إلى ثورة 30 يونيو، بعد عام واحد من حكم الإخوان، قائلة: إن المشاركة في عمل يتحدث عن تاريخ مصر، ويوثق أحداث مهمة جدا في البلد واجب وشرف.

وأضافت نسرين أسامة، في تصريحات لـ«الوطن»: «دعيت للمشاركة في فيلم عن مصر قبل وبعد 30 يونيو، باعتباري من أبناء ماسبيرو، وأعمل في مبنى الإذاعة والتليفزيون، ولذلك كان صناع الفيلم حريصين على التسجيل في استديوهات الإذاعة».

وأكدت الإعلامية: «تشرفت بالمشاركة مع الأسماء المهمة التي شاركت في الفيلم، سواء الأسماء الشهيرة في المجال الثقافي والإعلامي أو في مصر عموما، أو أهل الشارع، وكلامي يتناول حكم الإخوان الذي انتهى بثورة 30 يونيو».

ولفتت نسرين أسامة أنور عكاشة، إلى أن «ثورة 30 يونيو تقول إنه لا يصح إلا الصحيح، فمصر كانت في خطر، في وجود الإخوان بدليل الأحداث التي استعرضها الفيلم، وتحدثنا عنها أنا والمشاركين في الفيلم، هذه الأحداث تقول إن الإخوان لو استمروا في الحكم مصر هنروح في داهية، والحمد لله إن الشعب كان واعيا».

وأوضحت الإعلامية، أن فيلم «القرار» يجسد السنة التى مرت بها مصر ومدى بشاعتها في تاريخنا، لذلك فهو في غاية الأهمية، مؤكدة: «ثورة 30 يونيو لحقت البلد».

ونوهت نسرين أسامة أنور عكاشة، إلى أهمية الفيلم للأجيال الشابة والمقبلة، التي لم تعاصر أحداث ما قبل ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن الشباب يتعرضون لمحاولات تشويه مستمر للأمر من قبل الإخوان، وللأحداث التي لم يعاصروها، فكان «القرار» مهم جدا في هذا التوقيت، قبل أن تمر فترة طويلة على الحدث الأهم في تاريخ مصر.

فيلم القرار

وعرض فيلم القرار، على قناة cbc، والقناة الأولى المصرية، أمس الأربعاء، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وظهر في الفيلم الذي أخرجه مروان حامد، العديد من الشخصيات المؤثرة في ثورة 30 يونيو، وقدمه الفنان آسر ياسين، الذي حاور عددا من الشخصيات لتحليل واستعادة بعض الأحداث الخاصة بالثورة، كما ظهرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.