البابا: ربنا نظر لقلوب المصريين في 30 يونيو ومنحهم الانفراج والبداية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنَّ ثورة 30 يونيو لحظة من اللحظات الفارقة في تاريخ شعب مصر، موضحاً أنَّ هذه الثورة كانت لحظة التخلص ممن حاولوا سرقة الوطن وتاريخه وتراثه وحاضره، مشيرًا إلى أنَّ جمال هذه اللحظات كان في مشاركة كل طبقات الشعب المصري فيها.

البابا تواضروس: ما زلت أحتفظ بعلم مصر الذي كنت أحمله وقت 30 يونيو

وأضاف البابا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنَّ الصورة البديعة كانت حمل العلم المصري، معتبراً أنَّه مشهد أكثر من رائع، مشيدًا بشراء الحضور لعلم مصر وقتها ورفعه في الشوارع والميادين، كاشفاً أنَّه مازال يحتفظ بالعلم الذي رفعه في 30 يونيو داخل سيارته.

وأشار البابا تواضروس إلى أنَّ هدف ثورة 30 يونيو كان الخروج من الظلم والذي كادت أن يتملك مصرـ مضيفًا «كان هدف نبيل عن الجميع واعتقد إن ربنا نظر لقلوب المصريين وأعطاهم النعمة دي والانفراجة دي والبداية الجديدة لنجاح مصر وتقدمها»، مختتمًا «كل سنة وكل مصر بخير».

ويحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتي خرج ملايين الشعب المصري فيها للشوارع لانهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية وظلوا في الشوارع والميادين لمدة 3 أيام حتى أصدَرت القوى الوطنية المجتمعة مع قيادة القوات المسلحة خارطة الطريق والتي شملت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولى بعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر ليبدأ طريق التنمية والتطوير في كل مناحي الحياة وصولًا للجمهورية الجديدة المنتظر الإعلان عنها قريباً.