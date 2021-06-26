البابا تواضروس يزور متحف القوات الجوية ويشيد بـ«الأبعاد الثلاثة»

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، وبرفقته وفد كنسي، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه كان في استقبال البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء مجدي دويدار مدير المتحف، وعددٌ من القيادات الحاليين والسابقين، وبعضٌ من المحاربين القدامى.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني تفقد أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات، وعددًا من الطائرات ذات الطُرُز المختلفة، وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها، ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها، مشيرا إلى أن المتحف، يتضمن قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءً من الحربين العالميتين الأولى والثانية.

تواضروس يشاهد عرضا بانوراميا لتاريخ القوات الجوية المصرية

وقال القمص موسى إبراهيم، إن البابا تواضروس الثاني شاهد عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية، وألقى اللواء نبيل عزت، وهو من قدامى المحاربين، كلمةً شكر خلالها البابا تواضروس الثاني على هذه الزيارة، مشيدًا بالدور العظيم الذي قدمه جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن.

ومن جهته، عبر البابا تواضروس الثاني في كلمته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال، وتناول ثلاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، وهي:

- البعد الوطني: إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء.

- البعد التربوي: حيث إن زيارة المتحف تترك أثرًا في نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال، مشيرًا إلى أن المتحف يعطي الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته.

- البعد العلمي: حيث إن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة هامة.

واختتم البابا تواضروس الثاني كلمته، بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.