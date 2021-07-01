موعد عرض مسلسل لعبة الحظ.. الثلاثاء من كل أسبوع

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل «لعبة الحظ»، بطولة أيتاتش شاشماز، وجمري بيسال، وإدريس نبي تاشكين، وأصلي سومان، من تأليف أركان بيرقوران وتونا كيجي، وإخراج سردار غوزاليكلي، الذي أشرف على إخراج مسلسل «جانبي الأيسر».

موعد عرض مسلسل لعبه الحظ

مسلسل لعبة الحظ، بدأ عرضه 15 يونيو 2021، على قناة «KANAL D» التركية، بنظام حلقة كل أسبوع، الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت اسطنبول، وكذلك تعرض حلقاته مترجمة باللغة العربية على موقع «قصة عشق».

ويحتل المسلسل التركي لعبة حظ «التريند» عبر موقع «تويتر»، وسط حالة من التشويق.

قصة مسلسل لعبة الحظ

تدور أحداث مسلسل «لعبة الحظ»، حول الفتاة «أدا»، التي تجسد شخصيتها جمري بيسالن، التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتعيش على قناعة أنها إذا لم ترتبط بحبها الأول فلن تكون سعيدة، بسبب عدد من النساء حولها، الذين لم يتزوجن بعد فقدان حبهن الأول.

تقرر «أدا» العزوف عن الزواج بعد قصة حب فاشلة، بسبب خيانة حبيبها لها، وخلال الاحداث تقابل «بورا»، الذي لا يوجد لدية مجال للعواطف أو المشاعر في حياته، وسوف تغير معتقداتها مرة أخرى، وتكتشف من هو الحب الحقيقي التي تبحث عنه.

وقد حقق مسلسل «لعبة الحظ»، نسب مشاهدات عالية منذ توقيت عرضه حتى الآن، وظهر هذا التفاعل مع الجمهور، مع بداية الحلقة الثالثة.

معلومات عن جمري بيسال بطلة المسلسل

- ممثلة تركية، تتسم بالملامح الأجنبية الجذابة بعينيها الخضراء وشعرها البني.

- تخرجت من قسم الرسم في جامعة ايجه، ثم بدأت مشوارها الفني عام 2014 بمسلسل البحر الأخضر، وقد سببت لها ملامحها الأوروبية الانحصار في أدوار معينة.

- تبلغ من العمر 21 عاما، ديانتها مسلمة، تعشق الرسم، وهوايتها السباحة.