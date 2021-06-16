«الثمانية».. مسلسل جديد لخالد الصاوي ومنذر ريحانة بتوقيع تركي آل الشيخ

كشف الفنان خالد الصاوي عن استعداده لتصوير مسلسل جديد خلال الفترة المقبلة يحمل اسم «الثمانية»، حيث يشاركه فى بطولة العمل الفنانين آسر ياسين ومنذ ريحانة، ومن المقرر أن يكون العمل مختلف عما قدمه الفنان خالد الصاوي خلال الفترة الماضية.

خالد الصاوي يتحدث عن مسلسل «الثمانية»

وعبر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بتصوير المسلسل، قائلاً فى تصريح لـ«الوطن»، المسلسل مختلف وجذبني إليه السيناريو، كما أن فريق العمل محبب لقلبي، ومتحمس بشدة لتلك التجربة.

معلومات عن مسلسل «الثمانية»

مسلسل «الثمانية» أول عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MBC، ومن إخراج أحمد مدحت.

ومن ناحية أخرى كشف الفنان منذر رياحنة، عن استعداده لبدء تصوير مسلسل «الثمانية» خلال أيام، موضحا خلال لقائه في أحد البرنامج التلفزيونية، «أن الشخصية التي يقدمها هي شخصية غير مبالية، ولهذا احتاج إلى زيادة فى الوزن، حتى يظهر بالشكل الذي تخيل فيه الشخصية.

انتعاشة فنية للفنان خالد الصاوي

ومن ناحية أخرى يعيش الفنان خالد الصاوي، في نشاط فني خلال الفترة الحالية، حيث أعلن عن تحضيره لمسلسل يحمل اسم «أعمل ايه»، لايزال في مرحلة الكتابة، من سيناريو وتأليف أحمد الحناوي، على أن يبدأ تصويره خلال الشهور المقبلة، بمجرد الانتهاء من الكتابة.

وأشار خالد الصاوي، إلى تكريمه في الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.

أخر أعمال الفنان خالد الصاوي

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوى كانت في شهر رمضان الماضي بمسلسل «القاهرة كابول» مع طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي.