«فتاة البوركيني» تتعرض لحادث سيارة.. وهبة قطب تكشف التفاصيل

تعرضت دينا هشام، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة البوركيني»، لحادث سيارة كشفت تفاصيله والدتها الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي، خلال لقائها مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج «بنت البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

وكشفت هبة قطب أن ابنتها تعرضت لحادث سيارة كبير، أسفر عن إصابتها بكدمات في الظهر والرقبة، وأن والدها انتقل للاطمئنان عليها، بينما لم تستطع هي الذهاب لها؛ نظرًا لارتباطها بموعد ظهور على الهواء في البرنامج.

من جهة أخرى، تحدثت هبة قطب عن الأزمة التي مرت بها ابنتها بعد منعها من نزول حمام السباحة، بسبب ارتدائها البوركيني، مستنكرة ما ردده البعض أن ابنتها تبحث عن «ركوب التريند»، متسائلة: «بيركبوه إزاي ده».

وأكدت هبة قطب، أنها تفاجئت بالفيديو الذي نشرته ابنتها، وأنها صورته بشكل تلقائي، معتبرة أن المشاركات الكثيرة للفيديو تدل على أن هذه ليست معاناة دينا وحدها، لكن عدد كبير من الفتيات يعانين من المشكلة ذاتها.

وتابعت: «ربنا مبيعملش حاجة وحشة ودينا كانت عاملة الفيديو في أوضتها وحاطة المايوهات على سريرها ومفيش في دماغها أي حاجة، وزيه زي أي فيديو بتعمله أو بيعملوه اللي في سنها».

وقالت هبة قطب: «إن كان التمن إنه يٌخاض في أعراضنا أنا وبنتي وبيطلعوا إشاعات علينا فده مش مهم».

وأشارت هبة قطب، إلى أنها مازلت تعتبر ابنتها «بيبي صغير»، رغم أنها بلغت من العمر 26 عاما، مؤكدة أن لديها 3 فتيات، ولم ترتد منهن الحجاب إلا دينا، لافتة إلى أن بيتها «ليبرالي»، ولا يختار فيه أحد أي شيء لغيره، مؤكدة: «يعني أنا بنتي حرة».