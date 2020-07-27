أستاذ صحة عامة: البوركيني يحمي الرجال من أشعة الشمس الضارة

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية طب الزقازيق، إنّ الطعام غير المتوازن من عوامل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، كما أنّ الحياة الكسولة والقلق من عوامل الخطورة، موضحا أنّ تلك الأمراض تصيب من يتخطى سن الأربعين عاما تقريبًا، وكلما يزداد عمر الإنسان تزداد الأمراض.

وأضاف المر، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أنّ التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية من عوامل خطورة الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك تتسبب في الأمراض غير المزمنة، متابعا: "البوركيني أساسا كان معمول عشان وقاية جسد السيدات والرجال من أشعة الشمس الضارة".

وأوضح أنّ الأمراض الجنسية من عوامل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، لافتا إلى أنّه يوجد مليوني وفاة قد تحدث نتيجة للعلاقات غير الشرعية بالعالم، والأمراض المزمنة غير المعدية تطلق على أمراض القلب والسكر والسرطان والجهاز التنفسي مثل الربو وانسداد الرئتين.