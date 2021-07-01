فى يوم ذكراه.. 3 أفلام سينمائية بمشاركة محمد الموجي ممثلًا

يعد الموسيقار محمد الموجي، واحدًا من عمالقة الموسيقى فى مصر والوطن العربي، تعاون خلال مشواره الفني بتقديم العديد من الألحان لكبار المطربين والتي حققت نجاحًا كبيرًا، ليصبح واحدًا من رموز الموسيقى والغناء ومجدديها في الوطن العربي.

تعاون الموسيقار مع محمد الموجي مع كبار المطربين في الوطن العربي مثل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وردة الجزائرية، فايزة أحمد، عفاف راضي ومحمد قنديل حيث حققت أغنياته نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

ومع نجاحه في المجال الموسيقي، شارك «الموجي» فى عدد من الأفلام السينمائية كممثل، وبالرغم من أنها كانت ثلاثة أفلام سينمائية فقط، إلا أنه تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمخرجين في السينما المصرية.

«رحلة غرامية» الفيلم الأول لـ«الموجي» في السينما

عام 1957 تم عرض فيلم «رحلة غرامية» والذي يعد أول الأفلام السينمائية التي شارك فيها الموجي كممثل، والفيلم من إخراج محمود ذوالفقار وبطولة شكري سرحان، مريم فخر الدين، سميرة أحمد، أحمد مظهر ويوسف فخر الدين، حيث جسد «الموجي» خلال أحداث الفيلم شخصية «سليمان».

وفي نفس العام عرض الفيلم السينمائي «أنا وقلبي» الذي يعد التعاون الثاني للموسيقار محمد الموجي مع المخرج محمود ذوالفقار، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب يدعى «مجدي»، وشارك في بطولة الفيلم مريم فخر الدين، عماد حمدي، عبد المنعم مدبولي، صلاح نظمي، يوسف فخر الدين وعزيزة حلمي.

وبعد مرور 7 سنوات تم عرض أخر الأفلام السينمائية التي شارك بها «الموجي» كممثل وهو فيلم «العزاب الثلاثة»، حيث شارك في بطولة الفيلم حسن يوسف، سعاد حسني، عبد المنعم إبراهيم، نوال أبو الفتوح وأحمد الحداد، ومن إخراج محمود فريد.

وفي مثل هذا اليوم 1 يوليو عام 1995 رحل عن عالمنا الموسيقار محمد الموجي عن عمر ناهز 72 عامًا بعدما أصبح واحدًا من العلامات البارزة في تاريخ الفن والموسيقى بمصر والوطن العربي.