ناقدة: أغنية "ياما القمر على الباب" سبب انفصال محمد الموجي عن زوجته

قالت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذة النقد الموسيقي، إن الفنانة فايزة أحمد اشتهرت بشكل كبير بعد أغنية أغنية "ياما القمر على الباب"، لافتة إلى أن فايزة أحمد كانت قد طرحت أغاني مختلفة مثل "أبشر غيرك"، و"دموع المحبة" تم اعتمادها في الإذاعة والتلفزيون بعد طرحها، و"محدش حس بيهم خالص".

وأضافت "فراج" في لقاء خاص مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لحن "ياما القمر على الباب" كان قد لحنه محمد الموجي إلى زوجته الفنانة أحلام، ومن ثم عرضه على فايزة أحمد، عندما طلبت منه لحن لأغنيتها ولم يكن مجهز لها أي شيء، ونجح بشكل كبير وكان سبب طلاق أحلام من محمد الموجي فيما بعد.

وتابعت أن فايزة أحمد كانت ترغب بشكل كبير في الغناء من تلحين محمد الموجي، لأنه كان واحد من أكبر الملحنين في الوطن العربي في عصره.

وأردفت أن فايزة أحمد غنت في سوريا وفي لبنان، وفي فترة فايزة أحمد في الخمسينات، كانت مصر وبيروت والشام، "مفتوحين على بعض" بسبب تأثير العثمانيين على مصر، ولكن شهرتها الحقيقية حصلت عليها في مصر، لأن مصر هي مصدر الإشعاع الثقافي، متابعة: مصر كانت بتشهر أي حد عاوز يتشهر، فكان لازم تنزل مصر عشان تفرقع وتتعرف".

وعن تلحين محمد عبد الوهاب لفايزة أحمد في بعض الأغاني، عقبت قائلة: "اللي يلحنله محمد عبد الوهاب اسمه دخل التاريخ، لأنه كبير الليلة بتاعت الملحنين،و على الرغم من ذلك كل ألحان محمد الموجي لفايزة أحمد نجحت، وبعض الألحان لعبد الوهاب لفايزة نجحت وليس كلها".