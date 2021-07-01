«فتاة البوركيني» والتنمر.. هبة قطب تكشف تطورات حالة ابنتها بعد تعرضها لحادث

قبل يومين تصدرت الفتاة العشرينية دينا هشام المعروفة إعلاميًا بـ" فتاة البوركيني" محرك البحث جوجل، بعد أزمة منعها من نزول حمام السباحة في أحد الفنادق بسبب ارتدائها المايوه الإسلامي المعروف بـ"البوركيني".

والدة الفتاة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، دخلت على خط الأزمة بظهورها بشكل متكرر في البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة البوركيني ودعم ابنتها، وبعد مرور ساعات تعرضت دينا هشام لحادث سير نتج عنه إصاباتها بشكل بالغ في الظهر والرقبة.

وتحدثت والدة دينا هشام، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها، مؤكدة أنها أصيبت في حادث تصادم ألحق بها أضرار بالغة في الظهر والرقبة وأنها نُقلت إلى المستشفى لتتلقى العلاج، لافتة إلى أن حالتها الصحية مستقرة بعد أن أجريت لها الإسعافات الطبية اللازمة بعد الحادث.

أزمة البوركيني

وعن أزمة البوركيني ومنع ابنتها من نزل حمام السباحة بالبوركيني، قالت الدكتورة هبة قطب في أحد البرامج التلفيزيونية إن ما ردده البعض أن ابنتها تبحث عن "ركوب التريند"، متسائلة: "بيركبوه إزاي ده".

وأكدت هبة قطب، أنها تفاجأت بالفيديو الذي نشرته ابنتها، وأنها صورته بشكل تلقائي، معتبرة أن المشاركات الكثيرة للفيديو تدل على أن هذه ليست معاناة "دينا" وحدها، لكن عددا كبيرا من الفتيات يعانين من المشكلة ذاتها.

وأضافت قطب: "ربنا مبيعملش حاجة وحشة ودينا كانت عاملة الفيديو في أوضتها وحاطة المايوهات على سريرها ومفيش في دماغها أي حاجة، وزيه زي أي فيديو بتعمله أو بيعملوه اللي في سنها، وإن كان التمن إنه يٌخاض في أعراضنا أنا وبنتي وبيطلعوا إشاعات علينا فده مش مهم، ومازلت أعتبر ابنتي (بيبي صغير) رغم أنها بلغت من العمر 26 عاما"، مؤكدة أن لديها 3 فتيات، ولم ترتد منهن الحجاب إلا "دينا"، لافتة إلى أن منزلها "ليبرالي"، ولا يختار فيه أحد أي شيء لغيره، على حد تعبيرها.

رواية دينا هشام

ومن جانبها تحدثت دينا هشام على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتنمر بعد منعها من النزول في حمام السباحة الخاص بإحدى المناطق السياحية لارتدائها مايو شرعي، مضيفة: "دا سعره غالي وماركة وتمنه 400 دولار ورغم دا قالوا المايوه خامته هتبوظ البيسين، رغم أنها عاشت في دول خارجية ولم تر هذا على الإطلاق".

وأضافت: "محدش من حقه يختار ألبس إيه، المايوه طويل ومحترم بس إحنا عندنا مشكلة في التفرقة". وتابعت باكية: "إنت مالك دا مايوه ومحترم ومايوه في الآخر، والمايوه العادي اشتريته بـ 10 دولارات واشتريت المايوه الشرعي بـ350 دولار الموضوع ملوش علاقة بالخامة الموضوع رفض نزولي لحمام السباحة بالمايوه الشرعي رغم إنه غالي وتمنه بيوصل لـ8 آلاف جنيه".