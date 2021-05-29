4 أفلام جديدة للفنانة دينا الشربيني منها «حامل اللقب» مع هشام ماجد

تستعد الفنانة دينا الشربيني لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «حامل اللقب» والذي يجمع بينها والفنان هشام ماجد في تجربة جديدة بعيدًا عن صديقه شيكو، الذي قدم معه عددا من الأفلام منذ انفصالهما وصديقهما أحمد فهمي.

فيلم «حامل اللقب» بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحي، ويتم حاليًا الوقوف على باقي تفاصيل الفيلم واختيار بقية الممثلين، قبل انطلاق عملية التصوير.

4 أفلام جديدة للفنانة دينا الشربيني

قبل فيلم «حامل اللقب» عرض للفنانة دينا الشربيني بدور العرض السينمائي بعد عيد الفطر فيلم «ثانية واحدة» مع مصطفى خاطر، تأليف مصطفى حمدي، إخراج أكرم فريد.

وانتهت دينا الشربيني من فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وفي انتظار عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

كما انتهت دينا الشربيني من تصوير فيلم «30 مارس» مع أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأسماء أبواليزيد، تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى، ولم يطرح بدور العرض السينمائي حتى الآن.

ومن الأفلام الجديدة التي تشارك فيها الفنانة دينا الشربيني ومازالت في طور التحضير فيلم «التهويدة» تأليف محمود دسوقي، وإخراج طارق العريان.

هشام ماجد يتعاون مع دنيا سمير غانم في فيلم بعنوان تسليم أهالي

وبخلاف فيلم «حامل اللقب» الذي يستعد له الفنان هشام ماجد، هناك فيلم أخر مرتقب له يجمعه والفنانة دنيا سمير غانم بعنوان «تسليم أهالي» بطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، أوتاكا، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بعد أن التقى هشام ماجد ودنيا سمير غانم خلال الحكاية الثالثة من مسلسل بدل الحدوتة تلاتة.

وقبل الفيلم المرتقب «حامل اللقب» تعاونت دينا الشربيني وهشام ماجد والمخرج هشام فتحي عام 2017 من خلال مسلسل «خلصانة بشياكة» مع أحمد مكي، شيكو، ويزو، إنعام سالوسة، ملك قورة، أوس أوس، بيومي فؤاد، انتصار.