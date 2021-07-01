مصرع طفل سقط عليه سور منزل بأسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوط سور مبني من الطوب اللبن عليه، كان يستخدم كحد فاصل بين منزلين بقرية «الفيما»، التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مديرأمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغا لعمليات النجدة من الأهالى بسقوط سور من الطوب اللبن ووجود طفل أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سور خلفى فى حارة بعرض متر مبنى من الطوب اللبن ويستخدم كحد فاصل بين منزلين وذلك بقريه الفيما بجوار وابور المياه دائرة المركز.

أسفر الانهيار عن وفاه الطفل «محمد سيد على عبد العليم»، 3 سنوات، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.