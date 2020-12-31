مصرع طفل سقط من أعلى برج حمام في أسيوط

لقي طفل مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعلى منزله أثناء إطعام الطيور بالوليدية فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان، بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بسقوط طفل من الدور السادس بشارع البحر بالوليدية، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط طفل يدعى" يوسف محمد على" ١٥ عامًا مقيم بالوليدية شارع البحر بجوار مسجد النبايقة وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث القسم أنه حال صعود الطفل للدور السادس لإطعام الحمام الكائن في برج أعلى المنزل سقط وتوفى فى الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.