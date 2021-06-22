مصرع طفل غرقا بمياه النيل في أسيوط

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط فى محافظة أسيوط وجرى إنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفةعمليات النجدة من الأهالى يفيد بوقوع حادث غرق طفل بمياه النيل بجوار كنيسة الأمير تادرس الشطبي بمنطقة دمنهور بقرية بنى شقيردائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركزوالإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وجرى إنتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى «سليم عبدالله محمد»،14سنه مقيم بذات الناحية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أنه حال قيام الطفل بالنزول لمياه النيل بغرض الإستحمام هربا من حرارة الجو وصل لمنطقة عميقة وغرق، وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث الغرق من بينها حادثي غرق طالبين أثناء استحمامهما بمياه الترعة الإبراهيمية ومياه نهر النيل بمدينة أسيوط، أحدهما وقع بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه الترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى بني قرة، التابع لمركز القوصية ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى منفلوط المركزي، والحادث الثانى وقع أمام كوبرى 25 ينايرلطفل عمره 15 سنة طالب بالإعدادية ومقيم بحى غرب، دائرة قسم شرطة أول أسيوط.