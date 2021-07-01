‏مي كساب عن ألبوم أوكا الجديد: «مش عشان جوزي بس حقيقي شاطر»

دعمت الفنانة مي كساب زوجها أوكا، بالتزامن مع قرب طرح ألبومه الجديد «محمد صلاح»، حيث كتبت مي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «بصراحة شديدة جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بأقول الحق أوكا‬⁩ شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف هتسمعو ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجه بإذن الله تتبسطو قريبا جدا ألبوم محمد_صلاح 2021.. ملحوظه اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنيه دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا».

آخر أعمال أوكا

مهرجان حمل عنوان «أنا مش معايا فلوس»، وطرحه على قناته بموقع «يوتيوب»، من كلماته وألحانه وتوزيعه وميكس وماستر، وأورج هادي الأزرق، وتصوير عمر مارو، ويبدأ مهرحان أوكا «أنا مش معايا فلوس» بصوت الفنان سمير غانم في مشهد من مسرحية «المتزوجون» مع الفنان جورج سيدهم وهو يقول: «آه منك آه منك.. أنا عارفك، عارف أنك مفلس وحالتك نيلة» ثم بدء غناءه، كما يسمع أيضا مقطع صوتى للفنانين سمير غانم وجورج سيدهم «من نفس المشهد» مرة أخرى.

كلمات مهرجان «أنا مش معايا فلوس»

وجاءت كلمات المهرجان بنحو: «قاعدين يبصوا عليا ببجاحه وبالطريقة، شايفيين عيشتى معدية، بس في الحقيقة أنا مش معايا فلوس، كله بيطلب مني بكسين وباردين، كله بيقولي هات، وأنا مش معايا فلوس، العيشة دي صعبة، وماشية بالزق، جيوبنا فاضية، من كتر النق، ودماغنه مشيت، وعقلنا شت، قربنا نشحت، والله بجد، دخلت في الإحباط بسبب الأقساط، قولولي أعمل إيه، ماضي علي نفسي شيكات، كل شهر جمعية، بقت اجباري عليا، بدفعها كل شوية، وبجد طالع عنيه».