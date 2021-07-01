عاجل.. تغيير مجالس الأحوال الشخصية الكنسية بالداخل والمهجر

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارات بابوية بتغيير رؤساء وأعضاء المجالس الإكليريكية الإقليمية للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعنية بـ«الطلاق والزواج الثاني»، وذلك بعد انتهاء مدة المجالس السابقة.

تشكيل مجالس الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط

وبدأت المجالس الجديدة في تولي مهام عملها رسميا اعتبارا من اليوم الخميس، حيث تولى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، المجلس الإكليريكي لقطاع القاهرة وإفريقيا بدلا من الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ، وتولى الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى، رئاسة المجلس الإكليريكي لقطاع الإسكندرية والوجه البحري، بدلا من الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، وتولى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، رئاسة المجلس الإكليريكي لقطاع الوجه القبلي، بدلا من الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن.

وتوجد ثلاثة مجالس إكليريكية إقليمية أخرى للأحوال الشخصية خارج مصر، في كلٍ من أمريكا وأوروبا وأستراليا تم تغيير رؤسائهم مع انتهاء دورتهم وهم: «الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها الذي كان يتولى رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأمريكا وكندا، والأنبا جوفاني أسقف المجر وتوابعها الذي كان يتولى رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأوروبا، والأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم الذي كان يتولى رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي في آسيا وأستراليا».

منظومة الأحوال الشخصية داخل الكنيسة

وتبلغ مدة دورة المجالس الجديدة 3 سنوات، تنتهي في يوليو 2024، وكل مجلس يتكون من كهنة وطبيبة وقانوني.

وسبق والتقى البابا في أبريل الماضي مع رؤساء المجالس المنتهية ورؤساء المجالس الجديدة لمناقشة منظومة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، والعمل على تسلم وتسليم المهام من المجالس بطريقة سلسة، وتم مناقسة أهم التحديات والمشكلات التي واجهت المجالس المنتهية عملها، وقدموا بعض الخبرات العملية.

وبحسب القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن المجالس المنتهي عملها قامت خلال الثلاث سنوات الماضية، بدراسة نحو خمسة آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية في القاهرة والوجه القبلي والصعيد فقط.