في أول أيام معرض الكتاب.. طوابير انتظار قبل دقائق من فتح أبوابه للجمهور

يستعد معرض الكتاب، لفتح الأبواب واستقبال الزوار في دورته الثانية والخمسين، حيث تجمع أعداد كبيرة من الشباب والفئات العمرية المختلفة، أمام بوابات مركز مصر للمعارض، منتظرين فتح الأبواب، حيث تأخر دخول الزوار، الذي كان من المقرر أن يكونوا في الداخل من الساعة العاشرة صباحا.

وتخفيفًا على الزوار، تم وضع المظلات، لينتظر أسفلها الزوار، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وسط إجراءات احترازية مشددة، من ارتداء الكمامات الطبية شرطًا للدخول.

وتحدث بعض الشباب لـ«الوطن»، عن انتظارهم لهذه الدورة منذ أشهر، والتي تأخرت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما حضر العديد من مختلف الجنسيات أمام بوابات المعرض، منتظرين فتح البوابات.

وانطلق اليوم الخميس، الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في استقبال الزوار من العاشرة صباحا، إلى العاشرة مساءً، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

ويقام معرض الكتاب خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو 2021، وتنطلق أنشطته الثقافية «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية للمعرض.