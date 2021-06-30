سامح حسين في معرض الكتاب 2021.. الجمعة

أعلن الفنان الكوميدي سامح حسين عن مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بالتجمع الخامس وذلك يوم الجمعة الموافق 2 يوليو الجاري، وذلك في صالة 3 جناح D72 من المعرض.

ودعى سامح حسين جمهوره لزيارة المعرض وحضور الفاعلية الفنية، قائلا عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: زي ما وعدتكم كابتن عزوز راجع، راجع يدور على أصحابه بشكل مختلف تمامًا راجع يدور على أصحابه فى لعبة عائلية جميلة بتجمع كل أفراد الأسرة وكل الأصحاب فى البيت والنادى وعلى البحر وفى أعياد الميلاد.

وتابع حسين: «لعبة مش الهدف منها بس التسلية وإن احنا نقضى وقت جميل وبس، لأ اللعبة بتهدف لتنمية مهارات مهمة جدًا وهى التركيز وتقوية الذاكرة وسرعة اتخاذ القرار لو عايزين تعرفوا تفاصيل اللعبة وإزاى كابتن عزوز هايدور على أصحابه تابعونى على صفحتى وعلى صفحة فلافى بييرو لو عايزين تلعبوا معايا باللعبة، أنا فى انتظاركم يوم الجمعة 2/7 من الساعة 2 : 4 فى جناح شركة فلافى بيير بمعرض الكتاب، صالة 3 جناح D72، هانلعب و نتصور و ننبسط كلنا مستنيكم ما تتأخروش.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «في القراءة حياة»، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، ورافقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يبدأ دخول جمهور معرض الكتاب من غد الخميس، في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، ما عدا يوم الجمعة يكون دخول الجمهور من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.