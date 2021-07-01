اليوم.. معرض الكتاب 2021 يستقبل زائريه وانطلاق البرنامج الثقافي

يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب في استقبال الزائرين ابتداء من اليوم في العاشرة صباحا، إلى العاشرة مساءً، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتزامنا مع المعرض تنطلق الأنشطة الثقافية المصاحبة للمعرض «أون لاين»، عبر المنصة الرقمية للمعرض.

الأنشطة الثقافية:

أعلنت هيئة الكتاب عن برنامج الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض، التي تتضمن في اليوم الأول ما يلي: من «10 -12 صباحا» فعاليات مقدمة للأطفال بعنوان «أطفالنا»، وتضم فنونا تشكيلية وسينما وحكي، مع تخصيص جزءا من الفقرات لذوي القدرات الخاصة، التي تقدمها الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة الشمس المسرحية.

ومن الساعة 12 ظهرا تبدأ فعاليات جديدة بعنوان «جولة الفنون»، مع الدكتور الفنان التشكيلي صلاح عناني، وقراءات تشكيلية مع الدكتور طارق عبدالعزيز.

وبداية من الساعة 2 بعد الظهر ملتقى الكتب، وقراءة في موسوعة «مصر القديمة» للدكتور سليم حسن، ويقدمها الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، يعقبها مائدة السرد مع قصص «مسرح زوربا»، والكاتبة سلوى بكر، ورواية «الضليل»، أحمد صبري طرابية.

وفي الساعة الرابعة «ثقافة في بيتك»، ويتحدث المخرج محمد السيد عيد، والفنان التشكيلي طارق مأمون، عن الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة الأسبق، كما يعرض كتاب «النزعة الجمالية الخالصة» الدكتور رضا خلاف.

وتبدأ في السادسة مساء الأمسيات الشعرية، مع الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، ومجموعة من الشعراء، هم: أسامة الحداد، والدكتور أحمد بلبولة، ولآخرين.

وفي الثامنة اللقاء الفكري مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يعقبه عرض مسرحية «المتجول»، من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «في القراءة حياة»، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

برنامج الأنشطة الثقافية كاملا من هنا