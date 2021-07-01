القنصل الروسي: «بوتين» سيوقع مرسوما بعودة الرحلات للغردقة وشرم الشيخ

كشف «فيكتور فوروباييف»، القنصل الروسي بالغردقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مرسوما جديدا لعودة رحلات الطيران لمطارات الغردقة وشرم الشيخ، خلال أيام، بعد إلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر 2015.

وأكد القنصل الروسي بالغردقة لـ«الوطن»، أنه خلال أيام سيتم استقبال أفراد الأمن المقرر تواجدهم بمطار الغردقة تمهيدا لعودة السياحة الروسية، لافتا إلى أن مطار الغردقة مطار عظيم لا يقل عن أي مطار عالمي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس والتي يتطلع إليها الشعب الروسي نظرا لحبه لمصر والمدن السياحية وخاصة مدينة الغردقة التي يقطنها أكثر من 20 ألف من الجالية الروسية.

وأوضح أن أعضاء لجنة التفتيش الروسية أشادوا بالإجراءات الأمنية والاحترازية المتبعة بمطار الغردقة، مؤكدين أن إجراءات العمل بالمطار تغيرت بشكل كبير جِدًّا عن أول زيارة تمت للوفد عام 2016.

وأشار القنصل الروسي بالغردقة في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين َكللت بالنجاح بشأن استئناف عودة الرحلات السياحية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة خاصة أن مصر حليف دائم لدولة روسيا وأن هناك تعاون وثيق بين البلدين وذلك بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات عقب حادث سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ.