طالب من دمياط يحصد المركز الرابع عالميا في مجال الهندسة البيئية

فاز الطالب عمر وليد البحيري بالمركز الرابع على مستوى العالم، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي فى مجال «الهندسة البيئية»، ضمن تصفيات مسابقة «أيسف 2021»، المعرض الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

جهاز كشف تلوث المياه و معالجتها

وهنأ «عادل عثمان» وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عمر وليد البحيري الطالب بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بدمياط الجديدة، لحصوله على المركز الرابع على مستوى العالم، والأول على الوطن العربي في التصفيات النهائية لمسابقة أيسف بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى أقيمت «online»، وتعد أرقى مسابقة طلابية عالمية للبحث العلمي، حيث شارك في المسابقة بمشروع بحثي «جهاز لكشف تلوث المياه ومعالجتها».

وأعلن مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، في وقت سابق، تحقيق عدد من أبناء المركز العلمي بمجلس الأمناء، إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق لمحافظة دمياط، وحصاد الجوائز الأولى في مسابقة إنتل إيسف على مستوى الجمهورية.

وأقيمت التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، ومثل المحافظة 7 مشروعات بثمانية طلاب، جميعهم من أبناء مركز الإبداع العلمي.

وأُعلنت النتيجة، وحقق 3 منهم المركز الأول كل في تخصصه، وتم تصعيد 2 منهم للعرض العالمي في أمريكا، وهما «ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية، وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية»، وحصول الطالب «محمد مصطفى فاروق»، على المركز الأول في مجال الفيزياء.