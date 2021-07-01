زاهي حواس.. معلومات عن أشهر عالم مصريات بعد نفي شائعة منعه من السفر

نفى مكتب الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار الأسبق، ما أشيع بشأن منعه من السفر مؤخرا، على خلفية ما تردد عن تورطه في قضية عصابة الآثار، المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب.

من هو زاهي حواس؟

والدكتور زاهي حواس، أشهر عالم آثار في علم المصريات، وتولى العديد من المناصب خلال مسيرته، فكان وزيرا لشؤون الآثار وكبيرا للمفتشين عن الآثار في عدة مناطق من مصر، وله عدة مقالات وكتب ودراسات تخص الآثار، آخرها كتابه عن «سحر الأهرامات» الذي احتفل خلال الساعات الماضية بترجمته إلى اللغة الروسية.

مؤهلات زاهي حواس

والدكتور زاهي حواس من مواليد قرية العبيدية بمحافظة دمياط عام 1947، وحصل على بكالوريوس الآداب قسم الآثار اليونانية والرومانية من جامعة الإسكندرية عام 1967، وحصل على دبلوم في علم المصريات من جامعة القاهرة عام 1979، وبعدها عمل مفتشا في منطقة الأهرامات.

وخلال عمله حصل على الماجستير في علوم المصريات والآثار السورية والفلسطينية عام 1983، من خلال منحة دراسية بجامعة بنسلفانيا في فلادليفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الدكتوراه في علم المصريات عام 1987، وعمل محاضرا في جامعات كاليفورنيا والجامعة الأمريكية في القاهرة، قبل أن يتم تعيينه عام 1993 كبير المفتشين في هضبة الجيزة وليصبح عام 1998 منصب مدير هضبة الجيزة، كما عيّن أمينا عاما للمجلس الأعلى المصري للآثار عام 2002، وعين عام 2009 نائبا لوزير الثقافة، وعين وزير الدولة لشؤون الآثار عام 2011.

اكتشافات زاهي حواس الأثرية

وللدكتور زاهي حواس العديد من الاكتشافات الأثرية، منها اكتشاف «مقابر بناة الهرم في الجيزة، ووادي الموميات الذهبية في الواحات البحرية في منطقة الجيزة، الهرم الساتلي من خوفو، وتحديد قبر المومياء حتشبثوت في وادي الملوك»، وكان آخر اكتشافاته في أبريل الماضي «المدينة المفقودة في الأقصر» وهي أكبر مدينة أثرية عثر عليها حتى الآن، تعود لتاريخ مصر القديمة، تحت اسم «إشراقة آتون».

جوائز زاهي حواس

وحصل الدكتور زاهي حواس، على العديد من الجوائز والتكريمات، منها وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، والجائزة الذهبية للأكاديمية الأمريكية للإنجازات، وجائزة المسلة الزجاجية لجهوده في حماية وحفظ الآثار المصرية، واختير كواحد من أهم 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم من قبل مجلة التايم في 2006.

ثروة زاهي حواس

وفي لقاء تلفزيوني كشف زاهي حواس، مصادر ثروته، مشيرا إلى أنّها جاءت من خلال الكتب والمؤلفات التي يقدمها، والمحاضرات التي يلقيها: «كتبي ومؤلفاتي تحقق أهم مبيعات في العالم، وكل متاحف العالم بها كتبي ومؤلفاتي، وهي الأهم مبيعا خارج مصر، ثانيًا محاضراتي سعرها مرتفع وزاد سعرها مؤخرا عندما تركت العمل في الآثار، مش عايز أقول كام».