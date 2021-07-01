وزير الرياضة يطلق أول مهرجان بالجلالة للاحتفال بذكرى 30 يونيو (صور)

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ماراثون الدرجات البخارية والنارية من أمام مدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية متجها إلى مدينة الجلالة، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الأول الذي تنظمه الوزارة ممثلة بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية تحت شعار «من إنجاز.. لإنجاز»، احتفالا بذكرى 30 يونيو بمشاركة 1000 شاب وفتاة من محافظات «القاهرة، السويس، والإسماعيلية».

ويشارك في المهرجان الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح وزير الشباب أن الهدف من المهرجان هو إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية وتنمية الانتماء والولاء لمصر، ورفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة، ونشر الثقافة الرياضية.

يشار إلى أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات التى بدأت بماراثون دراجات بالتعاون مع الإتحاد المصرى للدراجات، وبايكرز من العاصمة الإدارية إلى مدينة الجلالة، ومسابقات لتسلق الجبل بالجلالة، بالإضافة إلى عروض رياضية على البحيرة، ومسابقات ألعاب مائية «تجديف - كياك- شراع- نايل بايك»، ولقاءات خماسى كرة قدم، وكرة طائرة شاطئية، وعروض للبارسيل فى البحيرة، فضلًا عن جوائز عينية لجميع المشاركين.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن ثورة 30 يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر من حيث التنمية فى كافة المجالات الشبابية والرياضية والاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية، وذكرى هذه الثورة المجيدة فرصة لنطلع الشباب المصرى على العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة التى شهدت تطور كبير وطفرة تشهدها الدولة بأكملها.

وأوضح صبحي: «نحن نشهد مرحلة غير مسبوقة فى البناء والتعمير على كافة المستويات»، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرياضية الجديدة بعد 30 يونيو وضعت مصر في مكانة عالمية لاستضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تضع محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتجسد ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي يتم العمل على تحقيقها في شتى القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الحكومة تولي اهتمامًا لتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت إلى أنه انطلاقا من كون تحسين النمط الصحي للمواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة فنسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع من خلال برامج التنمية الرياضية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلًا عن العمل على إطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف الموهوبين وتوعيتهم وتوفير الخدمات الشبابية والرياضية في كافة المحافظات وبث روح الولاء والإنتماء بين النشء والشباب.

وأشار وزير الشباب، إلى إطلاق الوزارة للمشروع القومى للموهوبين والبطل الأولمبي الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين رياضيًا، من خلال تطبيق معايير وأسس علمية وبدنية لاختيار الأفضل والعمل وفق برنامج تأهيلي تدريبي لهم، وذلك في إطار من الدعم ورعاية الموهوبين وتقديمهم أبطال رياضيين لمصر في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، استكمال إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تنفذها الدولة وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية بمختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا لمنظومة الرياضة في مصر، بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.