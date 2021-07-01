تعرف على مميزات شهادة معاش بكره من البنك الأهلى

تعتبر شهادات الادخار والاستثمار، الملاذ الآمن لعدد كبير من المواطنين لحفظ أموالهم في البنوك بجانب الاستفادة من الفوائد الخاصة بها، حيث صدرت مؤخرا شهادة معاش بكره التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

وتعتبر شهادة معاش بكره هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تمنح الشهادة أكبر عائد للمستفيدين منها، كما تمنح العملاء العديد من المزايا لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش أو الـ50 عام، حيث تعد شهادة معاش بكره أحدث وثيقة معاش أطلقتها شركة مصر لتأمينات الحياة، ومتاحة لعملاء البنك الأهلي المصري فقط من خلال فروعه في جميع محافظات الجمهورية.

مميزات وثيقة معاش بكرة في البنك الأهلي

1- لا يشترط الحصول على شهادة معاش بكره إجراء كشف طبي، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة في سن الـ(50 عامًا -55 عامًا - 60 عامًا -65 عامًا) مع الحصول على الفوائد الخاصة بها.

يتم تحديد و اختيار سن التقاعد الذي يناسب احتياج العميل بكل حرية، على ألا يكون هذا السن قبل الـ50 عاما، في الحصول على أربع وثائق كحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.

الحد الأدنى للشهادة الواحدة 500 جنيه مصري والحد الأقصى 60 ألف جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام الواحد، وتدخل الوثيقة سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.

يتم إتاحة وثيقة معاش بكره لكل من تبلغ أعمارهم ما بين 18 عامًا وحتى 59 عامًا، ويبلغ الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت دون الحصول على الفوائد طالما لم تنتهي مده الشهادة.

يصرف المعاش في حال بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقًا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.