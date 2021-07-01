وزيرة الثقافة تكرم 21 شخصية في الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش

تطلق الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بمناسبة مرور مائة عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالاسكندرية، وتتواصل على مدار 4 أيام، وتبدأ في الثامنة مساء الأحد المقبل، وتستمر حتى الخميس 8 يوليو الجاري بأوبرا الإسكندرية.

وقالت عبدالدايم، إن مصر تزخر بتاريخ ثري في كافة المجالات، وتمثل بنيتها المعمارية جزءًا مهمًا من تراثها الحضاري، مشيرة إلى أن مسرح سيد درويش يمثل أحد المعالم البارزة في الإسكندرية، ويعد شاهدًا على الكثير من الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر.

وأوضحت أن الاحتفال بالمئوية يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بصفحات من مشرقة من تاريخ مصر الثري، مؤكدة الفخر بأيقونات الوطن التي شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة.

من جهته، أكد الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، أن مراسم حفل الافتتاح تبدأ بمظاهر احتفالية خارج المسرح، وتشمل عروضًا للموسيقات العسكرية، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش، ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح، يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح، حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع، ويروي تاريخ مسرح سيد درويش، وأهم العروض التي استضافها، ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح.

وأوضح صابر، أنه سيتم تكريم كل من؛ رجل الأعمال إسماعيل الحبشي، الفنان التشكيلي خالد هنو، الفنان سمير صبري، الدكتور جابر عبدالمنعم حجازي مبدع تمثال سيد درويش، الفنان علي الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبو الحسن سلام الأستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحي، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبدالحميد عبدالغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودي قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية، المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة أوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفي، سامى فتح الله، اسم المرحوم المهندس عبدالرحمن نصار، محمد البهتيمي أعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش، المهندسة نيرة مصطفى هيبه المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية، ومحمد سعد.

كما سيتم تكريم؛ حسام الدين زكريا، أسرة المرحوم أمير شطا فنان الخط العربي، ومن قدامى العاملين بالمسرح، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح.

وأشار رئيس الأوبرا، إلى أن يلي التكريم آمسية فنية تضم باقة من الأعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذي تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده، والتي تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها شباكنا ستایره حرير، يهديك يرضيك، رمش عينه، ما أنحرمش العمر منك، أي والله، الحلوة، اسبقني يا قلبي، حبك نار، أما براوه، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، سيرة الحب، ليه يا قلبي ليه ، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب .. أداء ندى غالب، وليد حيدر، أحمد عفت، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري.

يشار إلى أن الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش، تشمل عروض لفرق أوبرا القاهرة، أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الرقص المسرحي الحديث، باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية، مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، فضلًا عن فرقتي ساوند تراك وفؤاد ومنيب.

ويمثل مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، تحفة معمارية، ويعد من أقدم المسارح في مصر، وتم وضع حجر الأساس عام 1918، وأطلق عليه اسم تياترو محمد علي، وصممه المهندس الفرنسي جورج بارك، مستوحيًا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي، وتم افتتاح المسرح عام 1921، وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية، وعام 1962 تم تغيير اسمه من «تياترو محمد علي» إلى مسرح سيد درويش تكريمًا لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير.

كما أدرج مع مرور الزمن بقائمة التراث المصري، وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدؤوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه، وأدخلت الدولة عليه الامكانات الفنية اللازمة لكي يصبح دارًا للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي، وافتتح عام 2004 بعد إجراءات التحديث والتطوير.