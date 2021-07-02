مواعيد وإجراءات استلام أراضى الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

يستعد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، لتسليم أراضى الإسكان المتميز، بالمجاورات من (1 : 9)، بالحي الأول بمنطقة شمال الواحة والمحجوزة بالقرعة العلنية، وذلك بداية من الأحد الموافق 4/7/2021، وحتى يوم الأحد 22/8/2021.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد وإجراءات استلام أراضى الإسكان المتميز، بمدينة أكتوبر الجديدة.

مواعيد تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 1، وتشمل:

- القطع من 1 : 40، يوم الأحد 4/7/2021.

- القطع من 41 : 80، يوم الاثنين 5/7/2021.

- القطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 6/7/2021.

- القطع من 121 : 140، يوم الأربعاء 7/7/2021.

القطع بالمجاورة 2، وتشمل:

- القطع من 1 : 45، يوم الخميس 8/7/2021.

- القطع من 46 : 90، يوم الأحد 11/7/2021.

- القطع من 91 : 135، يوم الاثنين 12/7/2021.

- القطع من 136 : 180، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

- القطع من 181 : 215، يوم الأربعاء 14/7/2021.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، وتشمل:

- القطع من 1 : 40، يوم الخميس 15/7/2021.

- القطع من 41 : 80، يوم الأحد 25/7/2021.

- القطع من 81 : 120، يوم الاثنين 26/7/2021.

- القطع من 121 : 163، يوم الثلاثاء 27/7/2021.

وتم تخصيص يومى الأربعاء 28/7/2021، والخميس 29/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، وتشمل:

- القطع من 1 : 40، يوم الأحد 1/8/2021.

- القطع من 41 : 81، يوم الاثنين 2/8/2021.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 5، وتشمل:

- القطع من 1 : 30، يوم الثلاثاء 3/8/2021.

- القطع من 31 : 59، يوم الأربعاء 4/8/2021.

- القطع بالمجاورة 6، من 1 : 30، يوم الخميس 5/8/2021.

- القطع من 31 : 61، يوم الأحد 8/8/2021.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6، وتشمل:

- القطع من 1 : 35، يوم الاثنين 9/8/2021.

- القطع من 36 : 69، يوم الثلاثاء 10/8/2021.

تسليم القطع بالمجاورة 8، وتشمل:

- القطع من 1 : 35، يوم الأربعاء 11/8/2021.

- القطع من 36 : 73، يوم الخميس 12/8/2021.

وسيتم تسليم القطع بالمجاورة 9، وتشمل:

- القطع من 1 : 40، يوم الأحد 16/8/2021.

- القطع من 41 : 78، يوم الاثنين 17/8/2021.

كما تم تخصيص أيام الأربعاء 19/7/2021، والخميس 19/8/2020، والأحد 22/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات استلام أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمدينة أكتوبر الجديدة

1- يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام.

2- يكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.