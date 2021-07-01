القنصل الروسي: وفد إعلامي روسي يزور الغردقة قبل عودة السياحة الروسية

أعلن «فيكتور فوروباييف»، القنصل الروسي بالغردقة عن زيارة مرتقبة لوفد إعلامي روسي، لمدينة الغردقة خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل استئناف عودة السياحة الروسية لفنادق الغردقة، ضمن جولة الوفد الإعلامي الروسي في القاهرة، يعقبها زيارة لمدينة الأقصر ويختتم الوفد الروسي جولته الصحفية بزيارة لمدينة الغردقة للوقوف على آخر المستجدات واستعدادات المطارات والفنادق لعودة السائحين الروس.

وأكد القنصل الروسي بالغردقة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استئناف عودة رحلات الطيران السياحية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، جاء عقب قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع مرسوم جديد لإلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه بتوقف حركة الطيران المباشر بين روسيا والمدن السياحية المصرية عقب سقوط الطائرة الروسية في أواخر عام2015 .

وأوضح القنصل الروسي بالغردقة أن جولة الوفد الروسي بمدينة الغردقة جاءت للوقوف على آخر المستجدات والتطورات واستعداد مطار وفنادق الغردقة لعودة السياحة الروسية المرتقبة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة داخل المطارات المصرية والفنادق السياحية.

وأشار إلى أن المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين كُللت بالنجاح بشأن استئناف عودة رحلات الطيران السياحية إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة خاصتا أن مصر حليف دائم لدولة روسيا وان هناك تعاون وثيق بين البلدين.