مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة، بنجع حمادي، مصرعه، ظهر اليوم، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء محاولة القبض عليه من قبل قوة من مباحث المركز.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا، بمصرع «حارث .م»، مسجل خطر، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن أن مسجلين خطر هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، قاموا باستئجار حديقة داخل قرية نجع سند دائرة الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم.

وبعد البحث والتحري، توصلت الأجهزة الأمنية في شمال قنا لتحديد مكان اختباء العنصرين، وفور وصول القوات، بادروا بإطلاق النيران علي الشرطة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن إصابة أحدهم، وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي الذي توفي بها، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.