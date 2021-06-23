ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,050,000 – مليون وخمسون ألف جنيه تقريبا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.