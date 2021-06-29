عاجل.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بقنا وضبط عنصرين آخرين، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الذخائر والمواد المخدرة.

بداية الواقعة حينما وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بإختباء عدد (3) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، لهم معلومات جنائية، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 17 قضية من بينهم سرقة بالإكراه، ومحكوم عليه بالحبس (6) سنوات فـي قضيتين ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل، وعثر بجواره على بندقية آلية، عدد من الطلقات، طبنجة.

كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين لهما معلومات جنائية، مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين إطلاق أعيرة نارية، وبحوزتهما 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات، كمية من مخدر الهيروين، مبالغ مالية مُقلدة، كما تم ضبط سيارتين ملاكي خاصة بالعناصر الإجرامية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.