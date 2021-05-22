لقاح جونسون في مصر.. «الصحة» تستعد لاستقبال 4 ملايين جرعة منه

كشفت وزارة الصحة والسكان موقف لقاح جونسون في مصر، وقالت الوزارة إن مصر ستشهد تدفقات للقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتنويع لقاحات كورونا بهدف زيادة عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، وتابعت الوزارة في تقرير حصل عليه «الوطن» أنه تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، وسيتم توريدها لمصر في الربع الأخير من العام الجاري.

لقاح جونسون اند جونسون: جرعة واحدة

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الفرق بين لقحات كورونا، وأشارت إلى أن لقاح جونسون أند جونسون هو عبارة عن جرعة واحدة على عكس لقاحي سينوفارك وكذلك استرازنيكا وهم جرعتين، الفرق بين جرعتين سينوفارم 21 يوما، ولكن استرازنيكا 3 أشهر يتم من خلالهم المتابعة لمعرفة الأعراض الجانبية الغريبة في حال ظهورها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية قالت إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة وهي تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

واستقبلت وزارة الصحة والسكان، أمس، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصيني بمصر، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع نحو مليوني جرعة من اللقاحات، كما استقبلت الوزارة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية ضمن جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

أعراض فيروس كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة وإطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وقالت الوزارة إن أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان في الأنف وفقدان حاستي الشم والتذوق وتورم العينين وآلام في البطن أو العظام.