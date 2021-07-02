5 طرق لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا خلال الامتحانات

حددت وزارة الصحة والسكان، 5 إجراءات احترازية يجب على الطلاب خلال فترة الامتحانات اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال تأدية الامتحانات، وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه لابد من الحفاظ على التباعد الإجتماعى أثناء الامتحانات بمسافة لا تقل عن متر قبل وأثناء وبعد الامتحان.

وتابعت الوزارة فى منشورها التوعوى على ضرورة ارتداء الكمامات بطريقة صحيحة والحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار.

وأكدت الوزارة على ضرورة عدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب وكذلك غسيل اليدين باستمرار في حال لمس أى اسطح.

انخفاض إعداد مصابي فيروس كورونا حتى شهر اغسطس

تستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بأعداد مصابي فيروس كورونا، عن انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، في مقابل ارتفاع معدلات الشفاء منه على مستوي محافظات الجمهورية، وتوقعت الوزارة استمرار انخفاض الأعداد حتى شهر أغسطس المقبل، مطالبة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس، أو اللمس أو الأحضان في أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، ياتى ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين والنهوض بالصحة العامة.