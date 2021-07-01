«الصحة» تعلن علاج 10 حالات من مرضى الضمور العضلي الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ تجهيز 3 مراكز لعلاج مرضي ضمور العضلات وسيتمّ علاج أول 10 حالات الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنَّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وجهت بتشكيل لجنة تضم كبار الأساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية.

اختيار 10 حالات للعلاج الاسبوع القادم

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ هذه اللجنة تتمثل مهمتها في اختيار الحالات وتقييمها ومعرفة الأولى منها وذلك ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، لافتًا إلى التعاون بين الوزارة وشركة «نوفارتس» و3 شركات أخرى؛ سيتمّ الإعلان عنها لإنتاج علاج مرضي الضمور العضلي.

وكشف المصدر، عدد حالات مرضى الضمور العضلي في مصر، مبينًا أنَّ عدد الحالات وصل إلى 204 حالات، مشيرًا إلى أنَّه تمّ معالجة 32 حالة بشكل فوري والباقي سيتمّ اختيارهم من خلال اللجنة التي سيتمّ تشكيها خلال ساعات.

علاج الضمور العضلي: جرعة واحدة مدى الحياة

وأوضح المصدر، أنَّ مرض الضمور العضلي يؤدي لضعف متقدم في العضلات، لافتًا إلى حاجة المرضى إلى أجهزة تنفس صناعي فى حالة تدهور الحالة المصابة وقد يؤدي إلى الوفاة، مبينًا أنَّه يوجد علاجات تمّ ابتكارها منها علاج تقدمه شركة نوفارتس لا غنى عنه ويعطى للمريض من خلال جرعة واحدة طول العمر، حيث تسعى الدولة لتوفير هذا العلاج.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إنَّ هناك توسعات فى لقاحات كورونا الفترة المقبلة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى إنتاج أول جرعات اللقاج الصيني المصري سينوفاك، مبينة أنَّه من المنتظر أن تتولى هيئة الدواء تحليله لتوفيره في الأسواق، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.