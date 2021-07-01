«تعليم الجيزة» تعلن موعد تقديم اعتذارات الثانوية العامة والتحويلات

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة للمعلمين اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 يوليو حتى الأربعاء 7 يوليو 2021.

وأكد مجدى الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تقسيم الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة على ثلاث مدارس وهم؛

أولًا: مدرسة السعيدية الثانوية بنين وتشمل 7 إدارات تعليمية وهم «ديوان المديرية، الدقي، الحوامدية، العمرانية، الوراق، العياط، وبولاق الدكرور».

ثانيًا: مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم الاعدادية بنين «الجيزة الاعدادية سابقًا» والتي تشمل 7 إدارات تعليمية وهم؛ «العجوزة، الهرم، الشيخ زايد، البدرشين، أطفيح، منشأة القناطر، والواحات».

ثالثا: مدرسة الجيزة الاعدادية بنات والتي تشمل 7 إدارات تعليمية وهم؛ «شمال الجيزة، جنوب الجيزة، أوسيم، أبو النمرس، 6 أكتوبر، كرداسة، الصف».

وأشار الجيار، في بيان له، إلى فتح باب تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك بدء من الخميس 1 يوليو حتى الأحد 15 أغسطس 2021.

وأكد أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته، مشدداً على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى اول اكتوبر 2021 إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات بدايةً من 1 سبتمبر 2021.

وتابع أنه يمكن لولي الأمر اختيار المدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة، والتحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط، ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي «يدويا» إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، مؤكدًا أن المراحل التي يمكن التحويل اليها من المرحلة الثانية هي رياض الأطفال ومرحلة التعليم الاساسى «الابتدائي» والمرحلة الاعدادية والثانوية.