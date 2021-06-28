محاور وطرق جديدة لتطوير محافظة الجيزة.. تعرف عليها

نفذت محافظة الجيزة خطة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية والرئيسية، خاصة الشوارع التي تشهد كثافات مرورية بالأحياء والمراكز والمدن والقرى، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

الشوارع والمحاور التي تم رصفها وتطويرها بالجيزة

وترصد «الوطن» الشوارع التي تم رصفها وإعادة تطويرها بأحياء ومدن وقرى مراكز الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، وهي كالتالي:

- تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورصف طريق ميت رهينة السياحى بمركز البدرشين بطول 1.5 كم، بدءا من طريق المريوطية حتى متحف ميت رهينة.

- تطوير ورصف شارعي رفاعة وأمين الرافعي بحي الدقي، باعتبارهما محاور هامة من خلال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

التطوير للأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة المواطنين

- رصف وتطوير 26 شارعا حيويا ومن متفرعات شارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور بإجمالي أطوال حوالي 6 كم وبتكلفة حوالي 8.5 مليون جنيه.

وشملت الشوارع التي تم تطويرها بالحي «عبدالحكيم حامد، عبدالعزيز المنوفي، عمر سليم، نصر الشوربجي، عيد نافع، الشريف، عبدالمطلب الصناديلي، مسجد أبو الخير، حسن الصبان، عبدالعزيز حامد، القريطي، أحمد ماهر، أبو شلبي، الحريات، السلام، الضو، حسين فهيم، عبدالمنعم محمود، عبدالرازق، سيد بدوي، محمد عفيفي، عبدالمنعم رياض، عبدالسلام عمار، سعودي الصناديلي، منصور الصناديلي».

شوارع تم تطويرها ببلاط الانترلوك ودعمها بكوابيل إنارة حديثة

- تطوير 24 شارعا بمنطقة حوض الذوات و46 شارعا بعزبة الآمين، و55 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة، و33 شارعا بمنطقة 6 أكتوبر، و33 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.

القضاء على الاختناقات المرورية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية، لافتا إلى التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.