مصدر بالأرصاد يكشف سبب الموجة الحارة على مصر: اليوم أعلى مستوياتها

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن اليوم الجمعة سوف ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها حيث يسود طقس شديد الحرارة في القاهرة الكبري والجيزة، واكثر حرا في صعيد مصر، مؤكدا ان الموجة الحارة سوف تستمر حتي نهاية الاسبوع المقبل، وعلي غير المعتاد هذا الطقس في تلك الفترة من كل عام وذلك بسبب التحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان، الأمر الذي أدى لارتفاع شديد في درجات الحرارة وطول الفترة الزمنية لها

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن اليوم الجمعة سوف تستمر ارتفاع الحرارة حيث يسود طقس شديد الحرارة فترة النهار حار في الليل، وتصل الحرارة في القاهرة الكبرى والجيزة إلى 42 درجة مئوية و45 درجة في صعيد مصر.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.