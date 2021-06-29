درجات الحرارة غدا.. العظمى بجنوب الصعيد تصل لـ 44

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صدر منذ قليل، عن درجات الحرارة غدا وحالة الطقس المتوقعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، حيث يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادرة درجة الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة المُتوقعة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

القاهرة 38 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 38 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 41 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 37 24

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 25

العريش 35 26

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 38 17

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 33 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 25

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 22

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28