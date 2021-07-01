تصل إلى 45.. درجات الحرارة تستمر في الارتفاع لمدة أسبوع آخر

أعلن مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع تستمر في الارتفاع؛ إذ تشهد جميع المحافظات زيادة تصل إلى 45 درجة مئوية في صعيد مصر.

وأوضح المصدر، أن هذا الارتفاع نتيجة التحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان، بقيم ضغطية منخفضة، كما يرافقة احترار في طبقات الجو العليا، أدى إلى هذه الزيادة بدرجات الحرارة، في هذا التوقيت.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهيئة تناشد المواطنين بعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء الملابس القطنية.

درجات الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.