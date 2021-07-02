حياة كريمة تنهي معاناة أهل بني سويف لاستخراج أوراق حكومية: مسافة السكة

على مشارف قرية «سدس الأمراء» التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، يرتفع صوت آلات الحفر والعمال المنتشرين في موقع بناء مشروع مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة الجديد ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، ورغم ارتفاع حرارة الجو بالمحافظة، يلحظ السائرون على الطريق السريع حماس العمال لإنجاز المبنى الذي طال انتظاره لينقذ الأهالي من معاناة طالت معهم سنوات طوال.

مجمع خدمات حكومية متكامل

في السنوات الماضية كان استخراج شهادات الميلاد والوفاة والبطاقات الشخصية والقيد العائلي يمثل عبئا ثقيلا على أهالي القرية، حيث يقطعون مسافات طويلة إلى المركز، ويتكبدون أموالا ويستنزفون وقتًا ضائعًا من يومهم للحصول على الأوراق المطلوبة، لعدم إتاحة تلك الإجراءات في قريتهم، حتى وضعت مبادرة حياة كريمة حجر الأساس لأول مجمع خدمات حكومية متكاملة هناك.

خدمات حكومية متنوعة يتيحها المجمع الحكومي المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة، ليتمكن الأهالى من استخراج شهادات المواليد الجدد وبطاقات التموين وأوراق المعاملات البريدية والمعاشات التابعة للتضامن في غضون ساعة أو أقل، حيث يضم المبنى ممثلي وزارات وجهات عدة كالتضامن والتموين والسجل المدنى ومكتب الصحة وهيئة البريد المصري.

مشقة الطريق وأموال باهظة لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة

«عشان أطلع شهادة ميلاد لولادي الاتنين كنت بضطر أركب وأروح لحد المركز وبياخد وقت وفلوس مواصلات كتير»، بلهجته ذات الطابع الصعيدي، يتحدث أمين عبدالله، أحد أهالي القرية لـ«الوطن» خلال لقاءه بالقرب من موقع العمل بمشروع مجمع الخدمات الحكومية الجديد.

من هنا ينطلق حلم الأهالي في حياة كريمة دون معاناة، وبحسب تعبير الأب الأربعيني،«الورق هيخلص مسافة السكة مش هندوخ تاني عشان نطلع شهادات ميلاد عيالنا ولا القيد العائلي وقسيمة الجواز».

سفر إلى المركز لتجديد بطاقة الرقم القومي

في الوقت السابق، عانى إسلام محمد، أحد شباب قرية سدس الأمراء، من إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به،«خدت يوم مخصوص أجازة من الشغل عشان أروح للمركز أطلعها» فضلا عن الزحام هناك نتيجة تكدس الأهالي من مختلف القرى لاستخراج الأوراق المطلوبة.

وبعد البدء في تدشين مجمع الخدمات المتكامل الجديد، توقع الشاب الثلاثيني اختفاء تلك المعاناة السابق وصفها، وبحسب روايته لـ«الوطن»، لن يتكرر مشهد الزحام أمام المصالح الحكومية في المركز وسوف تزول معاناتهم مع الطريق للوصل إلى المركز لاستخراج الأوراق المطلوبة.