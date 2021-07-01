الجمهور ينتقد طارق الشيخ بعد غنائه لـ«الطائر»: اتقي الله

أثار المطرب طارق الشيخ، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» وهو يغني للشاعر الغنائي أمل الطائر، من داخل المستشفى واحدة من أغانيه الشهيرة «حاليًا بالأسواق» ليدخل البهجة عليه، خاصة بعد أن جمعمها تعاونا سويًا وحققا نجاحًا كبيرًا.

وتعرض« الطائر» لوعكة صحية إثر معاناته من القدم السكري، وجرى نقله إلى المسشتفى لإجراء عملية جراحية، بعد قضائه يومين في العناية المركزة، لذا زاره «الشيخ» في المستشفى، وعلى هامش الزيارة غنى له أغنية «حاليا بالأسواق» والتي نالت انتقادًا موسعًا من الجمهور.

وجه عدد من مُتابعي طارق الشيخ، العديد من الانتقادات إلى طارق الشيخ: «يعني الراجل مريض وإنت بدل ما تقرأ قرآن بتغني؟!»، فيما أبدى آخر دهشته، بقوله: «إنت كده خايف على عمك أمل بتغني له وهو على فراش المرض.. حسبي الله ونعم الوكيل».

فيما قال «إسلام» أحد متابعي صفحة طارق الشيخ، «ربنا يشفيه ويشفي كل مريض»، كما قال: «يا أخي اتقي الله الرجل على فراش المرض وبتغني ليه بدل ما تقرأ له شوية قرآن».

طارق الشيخ يرد

وحرص الفنان طارق الشيخ، توضيح الأمر، للجمهور، قائلًا: «مع احترامي لكل التعليقات عم أمل الطاير بخير وهيقوم بالسلامة إن شاء الله.. والغنى كان بقصد خروجه من جو المرض، ولأن الأغنية من كلماته».

كان الطائر، أصيب بجلطة بالمخ، نهاية العام، واطمئن عدد كبير من الفنانين عليه، منهم حكيم ومصطفى كامل.

قدمت زوجة الشاعر أمل الطائر، شكر خاص للفنان حكيم، بسبب وقوفه بجوارها طيلة فترة مرض زوجها، وإجراؤه عملية جراحية بمستشفى المعادي العسكري.

وقالت عبر صفحة زوجها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنا زوجة الشاعر أمل الطائر، اسمحولى اتكلم عن إنسان بمعنى الكلمة، مش هقول العالمى ولا الأسطورة، ولا الأسد ولا أي ألقاب، غير الإنسان فقط لاغير، لأن وجود الانسان فى هذا الزمن اللى خِلى من الانسانية، بقى تقريبا شيء صعب، اللى هتكلم عنه هو الإنسان حكيم».

وأضافت: «الراجل ده ياجماعة وحق لا إله إلا الله، بيحمل كل الصفات الإنسانية والأخلاقية اللى يتكتب فيها قصائد، أنا مش عارفة أنسق الكلام أو ارتبه، بتكلم بمنتهى العفوية، أنا أعرف حكيم من خلال أمل، ومتعاملتش معاه عن قرب لهذه الدرجة، عاوزة أقول لكم، اللي شفته من أستاذ حكيم من يوم ماجه زار أمل فى البيت إلى هذه اللحظة، لسة قافل معايا الفون، لأنه كان جاي لأمل، أنا مشفتش ولا هاشوف تاني، أنا مبهورة بجد من هذا الرجل الخلوق يا جماعة».