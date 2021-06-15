طارق الشيخ يزيح الستار عن برومو أغنيته «القلوب طرحت حجارة» «فيديو»

طرح المطرب طارق الشيخ، برومو أغنيته الجديدة «القلوب طرحت حجارة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ويتعاون فيها مع فريق عمل كبير حيث إنها من كلمات وألحان ناصر جلال، وتوزيع زيزو فاروق، واستوديو أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية «اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادىء في ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب امارة، بتقوليلى معتش فارق».

كما قرر المطرب طارق الشيخ، طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم «وردة البيت» الشهر المقبل بعد أن تم تأجيله لأكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، ويضم الألبوم 8 أغان متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعي وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومي وفضل الراوي وصلاح مندي، ومحمد النجار وإسلام شيبسي، ومن إنتاج مصطفى السويفي.

كان المطرب طارق الشيخ قدم مؤخرا ديو غنائيًا جمع بينه وبين المطرب الشعبي أحمد موزة وحقق نجاحًا كبيرًا وكانت تقول كلمات الأغنية كالتالي:

هبيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط

عملت على الخاين تخفيض

مهو اللى شارى أمثالكم دا يبقي عبيط

بلا عشرة وحب بلا وجع قلب

خلصنا واقفل على السيرة يااخوات بالكدب

اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة