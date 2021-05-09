مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26 .. طارق يعرض حواره مع الشيخ رمزي

تشابكت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26، عندما بدأ رمزي في فقدان السيطرة على التنظيم الجهادي، وإتباعه لأهوائه وحب حياته، الأمر الذي يبدو أنه سيكلفه الكثير في الحلقات الأخيرة من العمل الدرامي الشيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26 التي شهدت تصاعد الأحداث وتشابك المواقف.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26

تبدأ أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 26 بصدام بين العميد عادل الذي يقوم بدوره الفنان «خالد الصاوي» والإعلامي طارق كساب «فتحي عبدالوهاب»، بعد إعلان الأخير أنه سيعرض على القناة التي يعمل بها حوار مع زعيم التنظيم الإرهابي، ويوجه عادل الحوار لطارق قائلا «أنت بتلعب أنت والقناة بتاعتك.. بلاش اللعب ده يا طارق ودلوقتي بالذات».

لكن رغبة طارق في الحصول على أعلى نسبة مشاهدات تجعله يعرض الحلقة في النهاية بالفعل، ويتجاهل حواره مع صديقه العميد عادل.

وعلى صعيد آخر، بعد انتقال الشيخ رمزي الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، إلى الموصل في العراق، يبدأ في فقدان زمام الأمور في أفغانستان، حيث يسعي مساعده نوير للسيطرة على التنظيم والتشكيك في قرارات رمزي.

فيما يشعر رمزي برغبته الشديدة وميل تجاه ابنه عمته منال التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع، ويبدأ في مراسلتها عبر الانترنت.

وتحاول أم عبدالله الزوجة السابقة للشيخ رمزي تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الأمن المصري للايقاع بزوجها واحضار ابنها من باكستان.

مسلسل القاهرة كابول

ومسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي ينفذ بأعمال تخريبية، والآخر ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر؛ إذ يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه يظن أنّه هو من كان مستهدف قتله، لكن صديقه قُتل بالخطأ.