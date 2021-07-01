مصدر: دنيا سمير غانم لم تستكمل تصوير «عالم موازي» بسبب مرض والدتها

انتشرت، خلال الساعات الماضية، بعض الأخبار عن استكمال الفنانة دنيا سمير غانم تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي»، الذى كان من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الماضي، وتأجل بسبب إصابة والدتها دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، ثم وفاة والدها الفنان سمير غانم.

وكشفت مصادر مقربة من دنيا سمير غانم لـ«الوطن»، عن أنها لم تغادر منزلها ومستشفى والدتها مطلقا منذ شهر رمضان المنقضي، حيث إنها تستيقظ من النوم تذهب إلى المستشفى، وتعود لمنزلها ليلا، عدا يوم الجمعة الذي تذهب فيه لزيارة قبر والدها.

ونفت المصادر طرح فكرة استكمال المسلسل، مؤكدة أن العمل جرى تأجيله لأجل غير مسمى لأنه كان مرتبطا بشهر رمضان، وربما يتم إلغاؤه تماما.

وأشارت المصادر إلى أن دنيا سمير غانم كانت أيضا اعتذرت عن الذهاب لمهرجان أسوان لعدم قدرتها على الابتعاد عن والدتها لمدة يوم كامل.

وعبرت الفنانة دنيا سمير غانم، في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندها في أزمتها الأخيرة، بعد رحيل والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، حيث ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وظهرت دنيا سمير غانم، من خلال فيديو في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من المقرر أن تُكرم فيه، لكنها اعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقائها بجانب والدتها.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التي أوصاها بها، وهي الحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرًا خاصًا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

مسلسل «عالم موازي» كان من المفترض أن يكون من بطولة دنيا سمير غانم ودلال عبدالعزيز وهشام جمال.