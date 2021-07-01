قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالقاهرة والجيزة غدا الجمعة

أعلنت شركات مياه الشرب بالقاهرة والجيزة عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، غدا، بسبب أعمال التطوير والإصلاحات التي تجرى في كل محافظة على حده، والتي تتنوع مابين رصف الطرق، وتركيب مواسير مياه وصرف صحي، وغيرها.

قطع مياه الشرب في القاهرة

فى محافظة القاهرة يجرى قطع المياه عن عدة مناطق وهى امتداد 15 مايو، وسجن 15 مايو، ومدينة الأبطال، والمثلث بحلوان، نظرًا لقيام شركة مياة الشرب بالأعمال المدنية بمحطة مياه التبين، مما يستلزم تخفيض الضغوط بالتوسع الفرنساوي بالمحطة، ويجرى قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدًا الجمعة حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي السبت الموافق 3 يوليو الجاري.

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، فى بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مع الإعلان عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي خط أرضي، وعلى المواطنين فى تلك المناطق اتخاذ ما يلزم خلال مدة قطع المياه.

قطع مياه الشرب فى الجيزة

وفى محافظة الجيزة، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه بعدة مناطق « مساكن ضباط الرماية، الشباب، وحدائق الأهرام وضعفها بمنطقتى فيصل والهرم» لمدة 8 ساعات، وذلك اعتبارًا مـن الساعة 10 مساء يوم الجمعة غدًا حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى السبت الموافق 3 يوليو المقبل.

وأكدت شركة مياه الشرب بالجيزة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بولى إيثيلين عالي الكثافة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى.

وخاطبت محافظة الجيزة، شركة مياه الشرب وحي الهرم بالالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها، حرصًا على مصلحة المواطنين، مع توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، ويجرى الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.