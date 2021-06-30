تعرف على مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

كشفت هيئة النقل العام، عن خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور بداية من صباح الغد الخميس، حتى 15 من يوليو، بسعر تذكرة موحد وهو 10 جنيهات.

تفاصيل مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

وأعلنت هيئة النقل العام، الخطوط التي ستنقل المواطنين إلى خدمة لمعرض الكتاب، وهي كالتالي:

- خط دوران شبرا - ش شبرا - أحمد حلمي - ش رمسيس - عباسية - نادي السكة - جامعة الأزهر- محور المشير- معرض الكتاب، والدفع بـ10 أتوبيسات على هذا الخط.

- خط الأميرية - ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين الشمس - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات - معرض الكتاب.

- خط النزهة الجديدة - ميدان الحجاز- السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل - معرض الكتاب.

- خط عبد المنعم رياض «التحرير» - رمسيس - عباسية - جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب، والدفع بـ 10 أتوبيسات بخلاف سيارات النقل الجماعي.

- خط ميدان الجيزة - جامعة القاهرة - القصر العيني - السيدة عائشة - الأوتوستراد- جامعة الأزهر- معرض الكتاب، والدفع بـ10 سيارات على الخط.

- خط صقر قريش - كارفور المعادي - نادي وادي دجلة - الطريق الدائري - محور المشير- معرض الكتاب.

- خط المظلات - سراي القبة - روكسي - السبع عمارات - الحي الثامن- الوفاء والأمل- محور المشير- معرض الكتاب.

إيناس عبدالدايم: حجز تذاكر المعرض والحصول عليها بالمجان هذا العام

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها سيكون بالمجان هذا العام، مع الحرص على زيادة عدد أيام المعرض دعماً لصناعة النشر، مؤكدة أن المنصة الرقمية المستحدثة لمعرض الكتاب تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض.