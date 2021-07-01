خبير: التفريغ والشحن الكامل للهاتف الذكي يقصر عمر البطارية

حذر المهندس أسامة عبد السلام، الخبير الإلكتروني، من عملية التفريغ الكامل للهاتف الذكي، موضحا أن ذلك يقصر من عمر البطارية، بالإضافة إلى عملية شحنه بنبسة 100% تقصر أيضا من عمر البطارية.

وقال عبد السلام، في تصريحات خاصة، إن الدراسات أثبت أن شحن هاتف ذكي بنسبة 100% مثل تفريغه بالكامل، يقصر من عمر البطارية، وأن نصيحة الشركة المصنعة بتفريغ الهاتف الذكي بالكامل ثم شحنه بنسبة 100% هي حيلة تسويقية.

وأشار الخبير الإلكتروني، أن عمر بطاريات الهواتف المحمولة تعتمد على عدد دورات الشحن، فدورة الشحنة الواحدة تعني شحن ما يصل إلى 90-100% من سعة البطارية، فيما تم تصميم الهواتف الذكية في المتوسط لـ300-500 دورة شحن، وبعد ذلك تتدهور حالة البطارية ببطء.

وأوضح عبد السلام، أنه يمكن ترك الهاتف الذكي يشحن طوال الليل بأمان ولن يكون هناك أي ضرر للبطارية، مؤكدا أنه عندما يشحن الهاتف بالكامل فسيتوقف عن التزود بالتيار من تلقاء نفسه، ولكنه يؤدي الى انبعاث بعض الموجات الكهربائية.

كما حذر الخبير، من النوم بجانب الهاتف أثناء عملية شحنه، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي ذلك إلى إصابة البعض بأمراض بسبب تذبذبات الكهرباء.

الهاتف يقتل صاحبه

يذكر أن سانجاي غوبتا، كبير مراسلي الشؤون الطبية بشبكة CNN، كبير استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى فورتيس فلوت لراجان، حذر الفترة الماضية من النوم بجوار الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية.

وشرح «سانجاي» في حديثه مع «سي إن إن»، كيفية الانفصال عن الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى السرير، الذي يمكن أن يساعدنا على العيش حتى 100 عام أخرى، بأنماط نوم مستقرة، وفق قوله.

وقال استشاري جراحة القلب، إن استخدام هاتفك خلال وقت النوم يخلق إثارة في عقلك، بحيث يجعل النوم أكثر صعوبة، كما يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية بشكل عام، وهو إيقاعك الطبيعي بين الليل والنهار، وعندما يُعطل هذا الإيقاع فإنه يعبث بجدول نومك بالكامل.

وأوضح الطبيب طرق البعد عن الأجهزة الإلكترونية، لافتا إلى أن قراءة بريد إلكتروني أو رسالة في منتصف الليل، يمكن أن تسرع النشاط في عقلك بسرعة كبيرة، ويصبح من الصعب جدا إبطائه، ونصح بأنه من الجيد عموما عدم فحص هاتفك في غرفة نومك أو بالقرب من سريرك قبل النوم.