حالات وفاة بسبب درجة الحرارة في كندا.. وصلت لـ486

كشف مسؤولون في كندا عن تسجيل مئات من حالات وفاة بسبب درجة الحرارة في كندا، في الوقت الذي تجتاح فيها كندا موجة حارة غير مسبوقة، وتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في شتى أنحاء أمريكا الشمالية.

حالات وفاة بسبب درجة الحرارة في كندا تصل لـ486 شخصا

وسُجلت حوالي 486 حالة وفاة يشتبه بأنها بسبب درجة الحرارة في كندا، خلال الأيام الخمسة الماضية في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195 في المئة عن المعتاد خلال تلك الفترة من العام، حسبما ذكرت تقرير لبي بي سي.

وقالت رئيسة هيئة الطب الشرعي في بريتيش كولومبيا، ليزا لابوانت،: «من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الوفيات المبلغ عنها تُعزى إلى الطقس الحار الذي شهدته المقاطعة، الذي لا يزال يؤثر على أجزاء كثيرة منها».

وأضافت أن العديد ممن لقوا حتفهم في موجة الحر كانوا يعيشون بمفردهم، وأن منازلهم لم يتم تهويتها، وهو ما أدى لحالات وفاة بسبب درجة الحرارة في كندا.

وأردفت لابوانت أن المقاطعة الغربية لم تشهد سوى ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحرارة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.

وإلى جانب حالات الوفاة بسبب درجة الحرارة في كندا، أُخليت مدينة ليتون، في بريتيش كولومبيا، مساء الأربعاء، بسبب حرائق غابات، بعد يوم من تسجيلها أعلى درجة حرارة في كندا على الإطلاق، بلغت 49.6 درجة مئوية.

وقال رئيس بلدية المدينة، جان بولديرمان: «المدينة بأكملها تحترق، استغرق الأمر 15 دقيقة كاملة من أول إشارة للدخان إلى اندلاع حرائق مفاجئة في كل مكان».

ونتجت موجة الحرارة فوق الأجزاء الغربية من كندا والولايات المتحدة عن قُبة من الهواء الساخن عالي الضغط، ممتدة من كاليفورنيا إلى مناطق من القطب الشمالي.

وتراجعت درجات الحرارة في المناطق الساحلية في حين لم تشهد المناطق الداخلية انخفاضا كبيرا.

وقالت جانيس هولدسورث التي تعيش في مدينة كاسلجار في بريتيش كولومبيا، إنها لم تغامر بالخروج من المنزل لمدة أربعة أيام، مضيفة: «لم أشهد أي شيء من هذا القبيل خلال سنوات عمري السبعين، لقد حجبنا جميع النوافذ، والمراوح تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، نرش رذاذ الماء باستمرار، ونضع أقدامنا في حمامات الماء البارد، نستحم ونشرب أطنانا من السوائل».

وفي مدينة فانكوفر وحدها، يُعتقد أن الحرارة كانت عاملا مساهما في وفاة 65 شخصا منذ يوم الجمعة.

وتشهد الولايات المتحدة، الجارة الجنوبية لكندا، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. وفي شمال غرب الولايات المتحدة، المطل على المحيط الهادئ، بلغت درجات الحرارة يوم الإثنين 46.6 درجة مئوية في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون و42.2 درجة مئوية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، وهي أعلى مستويات منذ أربعينيات القرن الماضي، بحسب هيئة الأرصاد الوطنية، وفي خطاب له، ربط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجة الحر بتغير المناخ، وحذر كل من ترودو وبايدن من زيادة فرص اندلاع حرائق الغابات مع موجة الحر.