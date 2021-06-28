«تغير المناخ»: ذروة الموجه الحارة غداً وتحذير من التعرض المباشر للشمس

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر، متوقعاً أن تنتهي الموجه الحارة التي تسود البلاد حالياً بنهاية الأسبوع الجارى، موضحاً ان سيطرة الكتلة الساخنة حالياً يعود إلى تمدد منخفض الهند الموسمي من شبة الجزيرة العربية التي أدت إلى جلب تيارات شديدة الحرارة.

غداً ذروة الموجه الحارة ودرجة الحرارة تصل لـ42

وأوضح فهيم، أن سبب الموجة الحارة تلاقي منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة الهابط من اتجاه الشرق والشمال الشرقي والمحمل بالرطوبة العالية مع منخفض شمال السودان الموسمي المستمر منذ فترة مع تحرك كتلة سطحية من الهواء الساخن من شرق ليبيا، مؤكداً أنه من المتوقع أن تبلغ الموجه الحارة ذروتها غداً الثلاثاء، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة تؤدي إلي الشعور أكثر بالحرارة وزيادة درجة الحرارة ليلاً والتى تميل إلى الحرارة أثناء الليل على كافة الانحاء، مع نشاط متقطع للرياح الساخنة في صورة هبات قصيرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

الموجة الحارة قصيرة وهي الأخطر

وتابع: «ستزيد خطورة التعرض للشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان القريب من أسوان وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة وهي الأخطر، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي محذراً من التعرض لضربات الشمس».

نصائح هامة لتلافي أخطار التعرض للشمس

ووجه بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وأثناء الظهيرة، مشيرا إلى ضرورة ارتداء ملابس قطنيه وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء، مع شرب كمية كبيرة من المياه، وتناول إفطار غني بالخضروات والفواكه مثل الخيار والبطيخ التي تساعد على ترطيب الخلايا في الجسم وترجمتها إلى درجة حرارة أقل، مثل السبانخ واللفت والبروكلي بالكالسيوم، وهو أمر ضروري لمساعدة الجسم على التنظيم الحراري وهي العملية التي ينظم بها جسمك درجة حرارته الداخلية.

ولفت إلى أن كل هذه الخضروات الورقية تعطي الإنسان الكالسيوم الذي يحتاجه جسمك لإرسال الإشارات بفعالية بين جسمك ودماغك والعكس صحيح، ما يجعل التنظيم الحراري للجسم ممكنًا، بالإضافة إلى أن جميع الحبوب توفر حماية إضافية ضد تلك الأيام الحارة والرطبة من أشهر الصيف، مثل الشعير والذي يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم، والحد او منع الأطعمة الحادقة والتي بها كافين للاحتفاظ.

تأكد من منسوب مياه التبريد في السيارة

وفيما يتعلق بالسيارات، فيجب التأكد من منسوب مياه التبريد حيث يفضل غسيل دورة التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب وتغيير المياه بمياه خضراء أو حمراء علي حسب نوع سيارتك، مع التأكد من كهرباء السيارة وخصوصاً مراوح التبريد، مع التأكد من حاله الكاوتش ومنسوب الهواء، وعدم ملء «تانك البنزين» أكثر من النصف مع فصل الأوتوماتيك، وعدم ترك ولاعات او مواد قابلة للاشتعال بداخل السيارة.